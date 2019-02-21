В Самаре возбуждено уголовное дело после падения на подростка наледи с крыши дома
21 февраля 2019 22:04
92
Глыба рухнула на несовершеннолетнего подростка, 2002 года рождения, причинив ему повреждения в виде закрытого компрессионного перелома грудных позвонков и поясничного отдела.
Это произошло в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши указанного дома сотрудниками ООО «Мичуринское», которое осуществляет деятельность по управлению данным многоквартирным домом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые), передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 февраля 2019 22:04
Глыба рухнула на несовершеннолетнего подростка, 2002 года рождения, причинив ему повреждения в виде закрытого компрессионного перелома грудных позвонков и... Закон
89
21 февраля 2019 21:03
Twitter пока не может или не хочет перенести в Россию персональные данные наших пользователей. За это компания крупно поплатится. Закон
104
20 февраля 2019 21:28
ОПГ была создана для систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денежных средств с их родителей. Закон
290
20 февраля 2019 19:47
Ранее родители жаловались на агрессивного пятиклассника. Они обращались, как к администрации школы № 2, так и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Закон
308
19 февраля 2019 18:21
Адвокаты подсудимых пытаются затянуть уголовный процесс. Закон
371
19 февраля 2019 10:06
Объектом проверки стали охотничьи угодья в Шенталинском, Исаклинском, Сергиевском и Красноярском районах губернии. Закон
199
18 февраля 2019 23:00
По версии следствия, указанный баллон был приобретен мужчиной, осуществляющим в квартире ремонт, в целях монтажа натяжного потолка. Закон
287
Происшествия
21 февраля 2019 23:12
Это стало результатом скандала, произошедшего на кладбище Рубежное. Происшествия
70
21 февраля 2019 15:12
На месте ЧП работало два пожарных расчета. Происшествия
179
21 февраля 2019 13:53
Прогнозируется облачная погода, снег, местами сильный, метель. Происшествия
231
Криминал
20 февраля 2019 10:11
В полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Криминал
203
18 февраля 2019 10:08
Он нарвал сухие листья дикорастущей конопли недалеко от поселка. Криминал
205
17 февраля 2019 10:25
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
433
Видео
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
305
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1033
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
837
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
756
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
890
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
1125
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2532
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2235
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2516
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2903
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3089
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4396
Мероприятия