В Самаре возбуждено уголовное дело после падения на подростка наледи с крыши дома

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Глыба рухнула на несовершеннолетнего подростка, 2002 года рождения, причинив ему повреждения в виде закрытого компрессионного перелома грудных позвонков и поясничного отдела.Это произошло в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши указанного дома сотрудниками ООО «Мичуринское», которое осуществляет деятельность по управлению данным многоквартирным домом.Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые), передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области