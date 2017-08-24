В Самаре возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего подростка

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По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям и оперативно – розыскным мероприятия удалось установить подозреваемых в совершении указанного преступления. Ими оказались двое местных жителей, 2001 и 2002 годов рождения.В настоящее время они допрашиваются, устанавливается мотив и цели совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.