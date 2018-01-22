В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты школой пожертвований родителей учащихся

240

В ходе прокурорской проверки установлено, что образовательным учреждением, в нарушение закона, денежные средства родителей, поступающие в 2016-2017 гг. качестве добровольных пожертвований в размере более 230 тысяч рублей, расходуются на любые нужды учреждения и должностных лиц (курсы повышения квалификации, курсы по охране труда, сервисное обслуживание бухгалтерских программ, периодический осмотр сотрудников образовательного учреждения, поставка периодических печатных изданий, проведение гигиенического воспитания сотрудников).Кроме того, за счет средств добровольных пожертвований осуществлялись приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты и приложения к ним), ремонт системы пожарной безопасности, оплата услуг охраны, ремонт и содержание здания школы и др.По итогам проверки прокуратурой района материалы проверки направлены в отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.По результатам доследственной проверки отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.