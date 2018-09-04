В Самаре возбуждено уголовное дело по факту происшествия на «Винтай» ПАО «Кузнецов», в результате которого погибло двое рабочих

92

31 августа 2018 года примерно в 12 часов на территории обособленного предприятия «Винтай» ПАО «Кузнецов», расположенного в поселке Винтай Красноглинского района города Самары, при проведении работы по зачистке азотом резервуара для хранения жидкого кислорода, в связи с нарушением правил охраны труда, произошло воспламенение газовоздушной смеси внутри указанной емкости. Двое слесарей-ремонтников, находившихся внутри резервуара, попали в зону действия опасных производственных факторов, в результате чего получили телесные повреждения: термические ожоги головы, туловища и конечностей III и IV степени от которых скончались на месте происшествия.По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух).Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.