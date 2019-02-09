В Самаре возбуждено уголовное дело по факту потасовки среди осуждённых в ИК №5

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В результате конфликта пострадало более 15 осуждённых, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. Возгорание было потушено, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно - криминалистическая группа.Устанавливаются подозреваемые, все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: соцсети