В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при ремонте корпуса «Самарского областного наркодиспансера»

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Установлено, что в 2014 году ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» и ООО «Мега Строй-сервис» заключили контракт на сумму 3 165 758 рублей на выполнение работ по ремонту 1-го отделения наркодиспансера по адресу: г. Самара, Южное шоссе 18.По результатам исполнения указанного контракта сторонами подписаны акты приемки выполненных работ, денежные средства за ремонтные работы перечислены ООО «Мега Строй-сервис» в полном объеме.Вместе с тем, прокуратурой района с привлечением инженера ГУП СО «Стройконтроль» установлено, что ремонтные работы проведены не в полном объеме, выявлено завышение объемов выполненных работ по капитальному ремонту.Материалы проверки прокурор направил в следственные органы, по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Ход расследования взят прокуратурой района на контроль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото novved.ru