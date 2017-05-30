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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при ремонте корпуса «Самарского областного наркодиспансера»

30 мая 2017 14:59
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Прокуратурой, с привлечением инженера ГУП СО «Стройконтроль» установлено, что ремонтные работы проведены не в полном объеме, выявлено завышение объемов выполненных работ по капитальному ремонту.
Прокуратурой Куйбышевского района в ходе проверки «Самарского областного наркологического диспансера» выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что в 2014 году ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» и ООО «Мега Строй-сервис» заключили контракт на сумму 3 165 758 рублей на выполнение работ по ремонту 1-го отделения  наркодиспансера по адресу: г. Самара, Южное шоссе 18.

По результатам исполнения указанного контракта сторонами подписаны акты приемки выполненных работ, денежные средства за ремонтные работы перечислены ООО «Мега Строй-сервис» в полном объеме.

Вместе с тем, прокуратурой района с привлечением инженера ГУП СО «Стройконтроль» установлено, что ремонтные работы проведены не в полном объеме, выявлено завышение объемов выполненных работ по капитальному ремонту.

Материалы проверки прокурор направил в следственные органы, по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ход расследования взят прокуратурой района на контроль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 

Фото   novved.ru
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Комментарии



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