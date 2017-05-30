В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при ремонте корпуса «Самарского областного наркодиспансера»
30 мая 2017 14:59
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Установлено, что в 2014 году ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» и ООО «Мега Строй-сервис» заключили контракт на сумму 3 165 758 рублей на выполнение работ по ремонту 1-го отделения наркодиспансера по адресу: г. Самара, Южное шоссе 18.
По результатам исполнения указанного контракта сторонами подписаны акты приемки выполненных работ, денежные средства за ремонтные работы перечислены ООО «Мега Строй-сервис» в полном объеме.
Вместе с тем, прокуратурой района с привлечением инженера ГУП СО «Стройконтроль» установлено, что ремонтные работы проведены не в полном объеме, выявлено завышение объемов выполненных работ по капитальному ремонту.
Материалы проверки прокурор направил в следственные органы, по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ход расследования взят прокуратурой района на контроль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Фото novved.ru
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