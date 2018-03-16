В Самаре возбуждено дело о покушении на мошенничество в сфере страхования
16 марта 2018 18:29
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Преступление выявлено сотрудниками отдела по раскрытию имущественных преступлений (ОРИП) областного управления уголовного розыска. Это подразделение ГУ МВД занимается фиктивными угонами, организаторы которых затем претендуют на получение страхового возмещения.
Так, как считает следствие, и действовал и г-н Полковников. В ноябре 2017 года он предоставил в «ВЭБ-Лизинг» ложные сведения об угоне своего джипа Toyota Land Cruiser Prado, а затем получил в страховой компании ВСК 3,087 млн рублей. Этот размер ущерба законодатель трактует как особо крупный. Дмитрию Полковникову угрожает до 10 лет колонии.
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