В Самаре воры проникли в квартиру, при помощи ключей, найденных ими в украденной из автомобиля сумке
23 марта 2018 20:13
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Судом установлено, что мужчина вместе с неустановленным следствием лицом вечером 02.11.2017 проникли в припаркованную около МТЛ «Арена» машину, откуда похитили женскую сумку. Не обнаружив в ней ценного имущества, сообщники нашли ключи от квартиры и платежные документы с адресом хозяйки. В этот же день, воспользовавшись похищенными ключами, злоумышленники проникли в квартиру одного из домов на 6 Просеке, откуда похитили имущество стоимостью 44 тысячи рублей.
Суд признал подсудимого виновным и с учетом не отбытого наказания по предыдущему приговору назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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