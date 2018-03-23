В Самаре воры проникли в квартиру, при помощи ключей, найденных ими в украденной из автомобиля сумке

110

Судом установлено, что мужчина вместе с неустановленным следствием лицом вечером 02.11.2017 проникли в припаркованную около МТЛ «Арена» машину, откуда похитили женскую сумку. Не обнаружив в ней ценного имущества, сообщники нашли ключи от квартиры и платежные документы с адресом хозяйки. В этот же день, воспользовавшись похищенными ключами, злоумышленники проникли в квартиру одного из домов на 6 Просеке, откуда похитили имущество стоимостью 44 тысячи рублей.Суд признал подсудимого виновным и с учетом не отбытого наказания по предыдущему приговору назначил окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.