В Самаре водитель "десятки" повторно отказался от прохождения медосвидетельствования

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При проверке по базе данных ГИБДД полицейские выяснили, что остановленный водитель по приговору мирового суда лишен права за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.В этот раз ситуация повторилась. Мужчина вновь отказался от медосвидетельствования, в отношении него составили протокол за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».В настоящее время в возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Самарской области.