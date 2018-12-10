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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту вымогательства у предпринимателя 1 миллиона долларов

10 декабря 2018 14:48
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Личности вымогателей установлены. Они задержаны.
В Самаре окончено расследования уголовного дела в отношении мужчин 1975, 1977, 1986 и 1994 годов рождения, которые обвиняются в вымогательстве денежных средств у предпринимателя.

Из материалов уголовного дела следует, что в период с августа по декабрь 2017 года неизвестные вымогали у потерпевшего 1971 года рождения 1 000 000 долларов США.

Устрашая мужчину и демонстрируя серьезность своих намерений, они подкараулили и избили его, после чего на одной из улиц города облили водой жену пострадавшего, при помощи горючей жидкости подожгли стены административных зданий автозаправочных станций и офисного помещения, принадлежащих заявителю.

При этом мужчины звонили ему на телефон, требуя передать им денежные средства, продолжая высказывать угрозы.

В результате комплекса оперативных мероприятий, в том числе, фонографических судебных экспертиз, проведенных экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ОБОП УУР областного главка установили личности мужчин, место нахождения и задержали их.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено, оно передано в Красноглинский районный суд Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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Комментарии



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