В Самаре в отношении высокопоставленного железнодорожника возбуждено уголовное за получение взятки

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По версии следствия, подозреваемый в период с февраля по март 2018 года получил лично от руководителя коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 300000 рублей, за направление подчиненных работников и предоставление специального оборудования для выполнения строительно-монтажных работ на участке перегона «Чапаевск-Звезда» Куйбышевской железной дороги.Преступление было выявлено сотрудниками УТ МВД России по ПФО при проведении оперативных мероприятий.Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.Расследование уголовного дела находится на контроле Следственного управления.