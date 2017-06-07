В Самаре в одном из домов по проспекту Металлургов незаконно проводили азартные игры

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По версии следствия, в период времени не позднее 17 мая 2017 года неустановленное лицо в одном из домов по проспекту Металлургов разместило оборудование, позволяющее организовать и проводить азартные игры. В помещении были установлены правила проведения азартных игр, согласно которым посетители (игроки), имеющие доступ в вышеуказанное помещение, заключали устное соглашение с операторами, передавая последним деньги, после чего получали доступ к азартным играм, а при положительном результате игры получали от оператора выигрыш.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УБЭП и ПК ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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