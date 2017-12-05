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В Самаре в одной из квартир обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением головы, начата доследственная проверка

5 декабря 2017 15:16
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По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием.
4 декабря в вечернее время в одной из квартир дома, расположенного в Кировском районе города Самары, обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением в области головы, без признаков жизни.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка. Назначены необходимые первоначальные исследования, выясняются все обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие. По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием.

В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.



фото: The Insider 
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Комментарии



Закон
5 декабря 2017  15:28
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