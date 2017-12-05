В Самаре в одной из квартир обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением головы, начата доследственная проверка
5 декабря 2017 15:16
71
По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары начата доследственная проверка. Назначены необходимые первоначальные исследования, выясняются все обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие. По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием.
В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
фото: The Insider
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 декабря 2017 15:28
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч... Закон
58
5 декабря 2017 15:16
По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием. Закон
70
1 декабря 2017 20:43
Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность. Закон
428
1 декабря 2017 17:48
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя... Закон
1322
30 ноября 2017 21:16
Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Закон
1303
30 ноября 2017 18:51
В случае, если мессенджер откажется от идентификации пользователей, он будет заблокирован. Закон
314
30 ноября 2017 17:49
Около 300 тонн одежды известных марок могло быть незаконно ввезено в Россию за последние два года через канал контрабанды, Закон
256
Происшествия
5 декабря 2017 14:05
Она была без взрывчатых веществ. Происшествия
119
5 декабря 2017 13:58
За девять месяцев текущего года привлечен к ответственности 181 человек. Происшествия
94
5 декабря 2017 13:36
По факту обнаружения боеприпаса возбудили уголовное дело. Происшествия
107
Криминал
5 декабря 2017 12:46
У женщины похитили золотые украшения. Криминал
106
5 декабря 2017 12:27
Его осудили на полтора года условно. Криминал
169
5 декабря 2017 11:47
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Криминал
130
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5166
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1822
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8714
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2504
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10101
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2874
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2218
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1482
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1835
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1725
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1444
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3074
Мероприятия
В Самаре пройдет научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии в онкологии»