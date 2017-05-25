В Самаре уволен заместитель директора школы за использование поддельного документа об отсутствии судимости
25 мая 2017 22:03
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Информационный центр ГУ МВД России по Самарской области подлинность справки не подтвердил. По сведениям полиции, лицо, предоставившее эту справку, имеет судимость за совершение мошенничества.
По выявленным нарушениям прокуратурой района инициирована доследственная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".
В ходе прокурорской проверки заместитель директора школы уволен, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Фото gov.cap.ru
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