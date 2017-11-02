В Самаре условно осужден мужчина, выстреливший в голову своей знакомой

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Установлено, что Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшей, возникшей на почве личных неприязненных отношений, выстрелил ей в голову, причинив телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.