В Самаре условно осужден бывший сотрудник полиции за мошенничество

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Следствием и судом установлено, что в сентября 2017 года Журтанов потребовал от гражданина 500 тысяч рублей за вынесение в отношении него постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество", по находящемуся у него в производстве материалу проверки, осознавая, что не может принять данное решение, то есть принял на себя обязательство при заведомом отсутствии намерения и возможности его выполнить. 11 сентября 2017 года мужчина перевел денежные средства в сумме 499 тысяч рублей на указанный Журтановым счет в банке.Приговором суда Журтанову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области