В Самаре уничтожены 462 килограмма санкционных помидоров и более тонны польских груш

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Во время проверочного мероприятия на одной из овощной базе города были выявлены томаты в количестве 66 ящиков, общим весом 462 килограмма. Производитель данного товара, который указан в документах, не входит в перечень турецких производителей, импорт которых в Российскую Федерацию разрешен. Также во время рейда были обнаружены груши из Польши в количестве 96 ящиков, общим весом 1152 килограмма. Данная категория польских фруктов входит в перечень санкционных товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен.Органами Россельхознадзора был составлен акт о факте изъятия запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию подконтрольных Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, затем запрещенные товары были уничтожены, сообщает пресс-служба Самарской таможни.