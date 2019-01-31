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В Самаре уничтожено 144 килограмма «санкционной» утки

31 января 2019 18:24
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Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Теплое».
Мобильной группой Самарской таможни во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и Пограничным Управлением Пограничной службы ФСБ России по Оренбургской области пресечён ввоз в Россию «санкционных» товаров - утиная грудка с кожей, производства Венгрии, весом 144 кг.

Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Теплое».

На основании постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 774 товар был уничтожен на одном из перерабатывающих предприятий Самарской области, передает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Пресс-служба
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Комментарии



Закон
31 января 2019  18:24
Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Теплое».
В Самаре уничтожено 144 килограмма «санкционной» утки
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