В Самаре уничтожено 144 килограмма «санкционной» утки
31 января 2019 18:24
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Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Теплое».
На основании постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 774 товар был уничтожен на одном из перерабатывающих предприятий Самарской области, передает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Пресс-служба
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