В Самаре уничтожено 144 килограмма «санкционной» утки

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Мобильной группой Самарской таможни во взаимодействии с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области и Пограничным Управлением Пограничной службы ФСБ России по Оренбургской области пресечён ввоз в Россию «санкционных» товаров - утиная грудка с кожей, производства Венгрии, весом 144 кг.Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Теплое».На основании постановления Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 774 товар был уничтожен на одном из перерабатывающих предприятий Самарской области, передает пресс-служба Приволжского таможенного управления.Пресс-служба