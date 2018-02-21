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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре участники организованной группы наркосбытчиков пойдут под суд

21 февраля 2018 16:33
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Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками полиции.
Прокуратурой Кировского района Самары утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей города, обвиняемых в совершении семи эпизодов преступлений по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный в составе организованной группы" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, в составе организованной группы".

Установлено, что один из обвиняемых вместе с неустановленным следствием лицом, отбывая наказание в исправительном учреждении на территории Самарской области, в 2016 году создали организованную группу в целях совершения незаконных сбытов наркотических средств на территории Самары.

Двое организаторов из исправительного учреждения руководили группой и принимали непосредственное участие в ее преступной деятельности. Также они вовлекли гражданина Таджикистана и других неустановленных лиц, посвятив их в свои преступные планы, распределив роли между участниками организованной группы.

Указанные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с июля 2016 года по сентябрь 2016 года совершили 7 незаконных сбытов наркотических средств в крупных размерах и 2 покушения на незаконные сбыты наркотических средств в значительном и крупном размерах на территориях Кировского, Советского, Куйбышевского и Самарского районов Самары.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Самары, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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