В Самаре участники организованной группы наркосбытчиков пойдут под суд

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Установлено, что один из обвиняемых вместе с неустановленным следствием лицом, отбывая наказание в исправительном учреждении на территории Самарской области, в 2016 году создали организованную группу в целях совершения незаконных сбытов наркотических средств на территории Самары.Двое организаторов из исправительного учреждения руководили группой и принимали непосредственное участие в ее преступной деятельности. Также они вовлекли гражданина Таджикистана и других неустановленных лиц, посвятив их в свои преступные планы, распределив роли между участниками организованной группы.Указанные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с июля 2016 года по сентябрь 2016 года совершили 7 незаконных сбытов наркотических средств в крупных размерах и 2 покушения на незаконные сбыты наркотических средств в значительном и крупном размерах на территориях Кировского, Советского, Куйбышевского и Самарского районов Самары.Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Самары, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.