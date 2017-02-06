В Самаре участники организованной группы пойдут под суд за сбыт наркотиков и легализацию денег, полученных от их продажи
6 февраля 2017 19:59
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Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые занимались сбытом запрещенных веществ с использованием так называемых «закладок».Оплата за наркотики осуществлялась путем перевода денежных средств на счета электронных кошельков, затем деньги перечислялись на банковские счета, оформленные на подставных лиц, после чего обналичивались и распределялись между обвиняемыми.
Часть полученных денег тратилась на приобретение новых партий наркотиков. Противоправная деятельность организованной группы была пресечена в марте 2015 года. Полицейские произвели обыски, в ходе которых изъяли около 470 граммов подготовленного для продажи героина, порядка 80 банковских карт, 270 сим-карт.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники органов внутренних дел допросили более 200 свидетелей, назначили и провели множество экспертиз, материалы уголовного дела составили свыше 110 томов. Следователи собрали доказательства о легализации более 278 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков.
В зависимости от степени участия, злоумышленникам предъявлены обвинения в 35 эпизодах сбыта наркотиков. В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело в отношении 9 обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Один из участников организованной группы заключил досудебное соглашение с прокуратурой и в ноябре 2016 года был осужден к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-центр МВД России.
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