В Самаре судебный пристав за взятку "закрыла глаза" на 45-миллионный коммунальный долг

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По версии следствия, в 2018 году подозреваемая получила от гражданина часть взятки в виде денежных средств в размере 80 тысяч рублей, от предполагаемой суммы в 100 тысяч рублей, путем неоднократных перечислений безналичных средств на банковскую карту, за незаконное бездействие – не принятие мер принудительного взыскания по исполнительному производству о взыскании коммунальной задолженности на сумму более 45 миллионов рублей.Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области