В Самаре судебный пристав осужден за махинации с квартирой должницы

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Судом установлено, что в 2012 году на исполнение к судебному приставу-исполнителю управления ФССП России по Самарской области Абдуллину поступил исполнительный лист о взыскании в пользу банка 800 тысяч рублей путем продажи принадлежащей женщине и двум ее несовершеннолетним детям квартиры.Наладив доверительные отношения, пристав-исполнитель убедил женщину продать недвижимость его знакомой за 990 тысяч рублей, а затем за эту же сумму приобрести 29/169 доли в праве собственности на его квартиру.Абдуллин заранее знал, что вторая сделка не пройдет государственную регистрацию из-за отсутствия согласия других сособственников. Тем не менее, получив официальный отказ в оформлении договора, продолжал обманывать женщину, сообщив ей о готовности документов. Тем временем он еще раз перепродал долю в этой квартире другому лицу за 650 тысяч рублей.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с Абдуллина причиненный ущерб в размере 990 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.