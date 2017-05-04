В Самаре суд вернул в полицию протокол в отношении 1-го секретаря горкома КПРФ Дамира Сталина

4

"Судья Бодочагин подумал несколько часов и так и не понял, за что ему привлекать Сталина. Решил не позориться и протокол полиции вернул", - написал в своем твиттере депутат Самарской Губернской Думы Михаил Матвеев.Фото – скриншот с видео Дмитрия Ширяева/63.ru