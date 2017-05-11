В Самаре суд признал Сталина, пока непонятно в чем, виновным...

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"Суд признал Д.Сталина пока непонятно в чем виновным (за плакат "Меркушкина в отставку) и выписал ему штраф в 10тыс. руб. Фемида сегодня жжёт!", - написал в своем твиттере депутат Самарской Губернской Думы Михаил Матвеев.Напомним, Дамир Сталин, первый секретарь самарского горкома КПРФ, один из четырех люей, кто на первомайской демонстрации на пл.Куйбышева в Самаре, проходя мимо трибуны с губернатором, развернул плакат "Меркушкина в отставку! Вернуть льготы пенсионерам!".