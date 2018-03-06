В Самаре суд отказал в досрочном освобождении главбуху финансовой пирамиды «Возрождение 63»

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В сентябре 2016 года Борзых приговором Автозаводского районного суда Тольятти признана виновной в деятельности крупной финансовой пирамиды.По версии следствия, в 2005 году Владимир Козлов и Дмитрий Торопов создали в Тольятти потребительское общество «Возрождение 63», в руководство которого в последующем вошли и другие лица, обладающие специальными познаниями в области экономики и бухгалтерского учета.В данной организации Яне Борзых была отведена роль главного бухгалтера. «Возрождение 63» функционировало по принципу финансовой пирамиды и гарантировало вкладчикам выплату высоких процентов за счет поступления средств от новых участников.Филиалы потребительского общества также были созданы на территории Самары и Кинель-Черкасского района.От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей.Отбыв предусмотренную законом часть срока наказания, осужденная Яна Борзых обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, суд принял во внимание возражение спецпрокуратуры, поскольку Борзых не предпринято должных мер к возмещению многомиллионного ущерба, причиненного преступлением, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.