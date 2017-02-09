В Самаре суд оставил без изменения приговор самарцу, пообещавшему за 1,3 млн рублей устроить знакомого на службу в СК
9 февраля 2017 20:02
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Наумкин признан виновным в том, что , узнав, что его знакомый желает устроиться работать в органы Следственного комитета РФ, сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что у него имеются знакомые, которые могут помочь устроиться на службу в следственное управление СК РФ по Республике Мордовия за сумму в 1 млн 300 тыс. рублей.
Мужчина согласился с предложением Наумкина и в период с ноября 2015 года по август 2016 года передал ему в общей сложности 715 тысяч рублей. 31 августа 2016 года Наумкин был задержан при получении от претендента на должность следователя 585 тысяч рублей.
Приговор в отношении Наумкина постановлен в особом порядке уголовного судопроизводства.
Адвокат Наумкина в апелляционной жалобе ставила вопрос об изменении приговора суда и о назначении условного наказания.
Судебная коллегия не согласилась с доводами защиты, оставив приговор суда без изменения, а жалобу адвоката без удовлетворения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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