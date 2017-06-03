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В Самаре сотрудники ФСБ провели обыски дома и в служебном кабинете руководителя департамента градостроительства

3 июня 2017 22:18
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Силовики пока не комментируют свои действия.
Как сообщает 63.ru, в Самаре сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности провели обыски в служебном кабинете и дома у руководителя департамента градостроительства и архитектуры администрации Самары Сергея Рубакова.

– Чиновник фигурирует в материалах следствия, связанных с получением взятки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщил 63.ru источник в правоохранительных структурах региона.

Силовики пока не комментируют свои действия.

Между тем региональный Следственный комитет передал в суд Ленинского района Самары уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в июле 2016 года он пообещал помочь с оформлением права собственности на земельный участок в Красноглинском районе. За свои действия мужчина потребовал 2 миллиона 500 тысяч рублей, которые он должен был передать в качестве взятки руководителю департамента строительства и архитектуры Самары Сергею Рубакову. При получении 115 тысяч рублей и муляжа денежных средств (общая сумма составила 1 миллион 635 тысяч рублей) посредника задержали.

Знал ли сам Сергей Рубаков об этом или нет, неизвестно.


Фото   с сайта zakon.ru





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Комментарии



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