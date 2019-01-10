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В Самаре сотрудник военкомата подозревается в получении взятки

10 января 2019 16:13
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Он получил взятку в 170 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия - непринятие мер к розыску двух лиц, состоящих на воинском учете.
Советским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело в отношении старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города Самары, подозреваемого в "получении взятки.

По версии следствия, 6 декабря 2018 года подозреваемый, находясь в кабинете военного комиссариата, получил взятку в 170 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия - непринятие мер к розыску двух лиц, состоящих на воинском учете.

Расследование уголовного дела продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии



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