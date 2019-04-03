В Самаре сотрудник УФСИН и адвокат пойдут под суд за "покушение на мошенничество"

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Следственным отделом по Промышленному району города Самары завершено расследование уголовного дела, возбужденного ранее по материалам УФСБ России по Самарской области, в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Они обвиняются по статье "Покушение на мошенничество".По версии следствия, 25 декабря 2018 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от подследственного, обвиняемого в коммерческом подкупе, по уголовному делу, предварительное расследование по которому осуществлялось следственным управлением СКР по Самарской области, 1, 5 миллиона рублей, пообещав повлиять на избрание федеральным судом Куйбышевского района города Самары наказания, не связанного с лишением свободы. Однако распорядиться денежными средствами подозреваемые не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что их действия были пресечении сотрудниками УФСБ России по Самарской области.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области