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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре сотрудник ИК-10 подозревается в получении взятки

2 августа 2018 17:05
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Расследование уголовного дела продолжается.
Следственным отделом по Красноглинскому району возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области, подозреваемого в совершении преступления по статье "Получение взятки".

По версии следствия, 26 июля 2018 года, примерно в 13 часов 20 минут, на одной из баз отдыха, расположенных в поселке Красная Глинка города Самары, начальник отдела по воспитательный работе с осужденными ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области, являясь должностным лицом, получил взятку - 12 000 рублей от гражданина за не привлечение одного из осужденных  ИК-10 к дисциплинарной ответственности за нарушения установленного порядка отбывания наказания, а также за принятие мер по снятию ранее наложенных дисциплинарных взысканий с осужденного, без наличия на то законных оснований.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области и УСБ УФСИН России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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