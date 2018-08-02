В Самаре сотрудник ИК-10 подозревается в получении взятки

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По версии следствия, 26 июля 2018 года, примерно в 13 часов 20 минут, на одной из баз отдыха, расположенных в поселке Красная Глинка города Самары, начальник отдела по воспитательный работе с осужденными ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области, являясь должностным лицом, получил взятку - 12 000 рублей от гражданина за не привлечение одного из осужденных ИК-10 к дисциплинарной ответственности за нарушения установленного порядка отбывания наказания, а также за принятие мер по снятию ранее наложенных дисциплинарных взысканий с осужденного, без наличия на то законных оснований.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области и УСБ УФСИН России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.