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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре следователь осужден за получение взятки

2 ноября 2018 13:00
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Он был задержан с поличным сотрудниками Управления при получении от посредников 400 тысяч рублей.
В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в ноябре 2017 года сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области получены сведения о возможной причастности следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области Кузьменко Виталий Викторович, 1979 г.р. к получению при посредничестве жителей г.Самары Семенцова Д.Е. и Гринберга А.Л. денежных средств за непривлечение к ответственности лица, проходящего по находящемуся у него в производстве уголовному делу.

09 ноября 2017 года в рамках проводимого УФСБ России по Самарской области оперативно - розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» Кузьменко В.В. задержан с поличным сотрудниками Управления при получении от посредников Семенцова Д.Е. и Гринберга А.Л. денежных средств в размере 400 тысяч рублей.

14 ноября 2017 года на основании переданных Управлением материалов СУ СК России по Самарской области в отношении Кузьменко В.В., Семенцова Д.Е. и Гринберга А.Л. возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ, и п.п. «а,б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ.

27 июля 2018 года решением Советского районного суда г.Самары Кузьменко В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 200 000 рублей, Семенцов Д.Е. и Гринберг А.Л. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ, им назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей каждому.

10 октября 2018 года апелляционным определением Самарского областного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, передает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.
 
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Комментарии



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2 ноября 2018  13:00
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