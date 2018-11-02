В Самаре следователь осужден за получение взятки
2 ноября 2018 13:00
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09 ноября 2017 года в рамках проводимого УФСБ России по Самарской области оперативно - розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» Кузьменко В.В. задержан с поличным сотрудниками Управления при получении от посредников Семенцова Д.Е. и Гринберга А.Л. денежных средств в размере 400 тысяч рублей.
14 ноября 2017 года на основании переданных Управлением материалов СУ СК России по Самарской области в отношении Кузьменко В.В., Семенцова Д.Е. и Гринберга А.Л. возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ, и п.п. «а,б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ.
27 июля 2018 года решением Советского районного суда г.Самары Кузьменко В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 200 000 рублей, Семенцов Д.Е. и Гринберг А.Л. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «а,б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ, им назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей каждому.
10 октября 2018 года апелляционным определением Самарского областного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, передает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.
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