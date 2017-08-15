В Самаре сбытчик "синтетики" на 10,5 лет отправится за решетку
15 августа 2017 15:04
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Приговором Ленинского районного суда Самары мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере, два эпизода на покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В суде установлено, что он приобретал наркотическое вещество у неустановленного лица с использованием Интернета через мобильное приложение Tellegram, подыскивал покупателей наркотика и продавал.
Сотрудники полиции задержали гражданина в состоянии наркотического опьянения. Позже в ходе допроса он пояснил, что купил наркотики у подсудимого.
Аналогичным образом выявлен ещё один эпизод сбыта наркотика.
В ходе обыска в квартире подсудимого были обнаружены синтетический наркотик общей массой 552 гр., а также электронные весы, флаконы, пустые коробки.
При осмотре телефона и изучении переписка сотрудникам полиции удалось обнаружить «закладку» с 29 свертками синтетического наркотика общим весом 16,71грамма.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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