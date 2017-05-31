В Самаре руководителя дачного кооператива «Удачный» осужден за дачу взятки и покушение на мошенничество

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Установлено, что в 2014 году по указанию Бородулина, исполняющего полномочия руководителя дачного производственного кооператива «Удачный», сотрудниками организации были внесены в налоговую декларацию по возмещению налога заведомо ложные сведения о расходах кооператива по фиктивному договору подряда, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью. В результате чего, кооператив приобрел незаконное право на возмещение из бюджета более 2 миллионов рублей. По данному факту в отношении Бородулина было возбуждено уголовное дело.После этого, в июле 2016 года Бородулин передал заместителю начальника следственного отдела МО МВД России «Кинельский» часть взятки в размере 1 миллиона рублей за производство предварительного следствия по указанному выше уголовному делу, где он является обвиняемым в "покушении на мошенничество", в его интересах.Приговором суда Бородулину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com