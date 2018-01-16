В Самаре руководители детского сада осуждены за мошенничество с субсидиями

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Судебным следствием установлено, что Ж., являясь директором и единственным учредителем детского сада, используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору со своей матерью, являющейся заведующей данного сада, в период с 25.08.2015 по 02.08.2016 похитили денежные средства в виде субсидий, выделенные из бюджета Самары. Они не сообщали об отчисленных из детского сада детях.Всего обвиняемые в указанный период похитили субсидии в размере 61 120, 91 рублей.Незаконно полученные денежные средства возвращены ими в доход бюджета на стадии следствия в добровольном порядке.Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.