В Самаре руководители ООО «ЭнергоМонтажСервис», обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом

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По версии следствия, 23 ноября 2017 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, под угрозой физической расправы, потребовали от директора общества с ограниченной ответственностью передать им в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей за беспрепятственное перечисление оплаты за выполненные работы по договору субподряда, заключенному на выполнение ремонтных работ на сумму 4 миллиона 115 тысяч рублей. Через несколько дней директор общества, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал обвиянемым денежные средства в размере 880 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 565 тысяч рублей.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Куйбышевского района города Самары для рассмотрения по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области