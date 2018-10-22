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В Самаре руководители ООО «ЭнергоМонтажСервис», обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом
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В Самаре руководители ООО «ЭнергоМонтажСервис», обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом

22 октября 2018 16:48
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В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Куйбышевского района города Самары для рассмотрения по существу.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и заместился генерального директора ООО «ЭнергоМонтажСервис». Они обвиняются по статье "Коммерческий подкуп".

По версии следствия, 23 ноября 2017 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, под угрозой физической расправы, потребовали от директора общества с ограниченной ответственностью передать им в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей за беспрепятственное перечисление оплаты за выполненные работы по договору субподряда, заключенному на выполнение ремонтных работ на сумму 4 миллиона 115 тысяч рублей. Через несколько дней директор общества, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал обвиянемым денежные средства в размере 880 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 565 тысяч рублей.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Куйбышевского района города Самары для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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