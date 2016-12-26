В Самаре прошло мероприятие «Контроль трезвости»
26 декабря 2016 12:48
347
Мероприятие проходило в ночь с 23 на 24 декабря в период с 22.00 до 2.00 часов ночи групповым методом несения службы.
Отрабатывались Кировский и Промышленный районы города Самары. За время проведения мероприятия было выявлено 13 автомобилистов в
алкогольном опьянении. Трое из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении них были составлены протоколы по ст.12. 26 КоАП РФ.
В отношении 10 автовладельцев были составлены протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ, сообщает горГАИ Самары.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 декабря 2016 12:48
Было выявлено 13 автомобилистов в алкогольном опьянении. Закон
325
23 декабря 2016 19:44
Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила 172 тыс. рублей. Закон
411
23 декабря 2016 19:25
В безлюдной местности обвиняемые причинили им множественные телесные повреждения руками, ногами и битой, а затем спрятали тела под строительным мусором. Закон
258
23 декабря 2016 16:45
Пару лет назад Алексей купил брелок в роли видеорегистратора для личного мотоцикла. Но качество съемки не устроило байкера. Поэтому отложил девайс и не вспоминал... Закон
649
23 декабря 2016 16:15
Она осуждена за репост в социальной сети видеоролика с обнаженным малолетним ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера в... Закон
338
23 декабря 2016 14:24
Он причинил ножом 49-летнему знакомому смертельные колото-резаные ранения груди с повреждением сердца, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, вынес труп... Закон
193
22 декабря 2016 20:19
С остановок пассажирского транспорта и тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи. Закон
257
Происшествия
26 декабря 2016 13:58
Полиция устанавливает обстоятельства аварии. Происшествия
18
26 декабря 2016 13:32
Борт был выпущен в 1983 году на Куйбышевском авиазаводе. Происшествия
59
26 декабря 2016 13:09
Травмы среди прочих получили двое детей. Происшествия
50
Криминал
26 декабря 2016 12:57
Столкнулись вазовская легковушка и Chevrolet Niva. Криминал
55
26 декабря 2016 11:10
Женщина похитила деньги, переведя их на счет аффилированной ей организации. Криминал
112
26 декабря 2016 11:00
У него нашли 19 крышек. Криминал
114
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
2270
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
771
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
1017
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
725
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
859
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
738
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
821
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1984
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1636
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10435
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8579
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5305
Мероприятия