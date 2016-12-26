В Самаре прошло мероприятие «Контроль трезвости»

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Мероприятие проходило в ночь с 23 на 24 декабря в период с 22.00 до 2.00 часов ночи групповым методом несения службы.Отрабатывались Кировский и Промышленный районы города Самары. За время проведения мероприятия было выявлено 13 автомобилистов валкогольном опьянении. Трое из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении них были составлены протоколы по ст.12. 26 КоАП РФ.В отношении 10 автовладельцев были составлены протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ, сообщает горГАИ Самары.