В Самаре продавец торговой точки повторно реализовала алкоголь несовершеннолетнему, и попала под уголовное дело

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Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области