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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре при получении взятки в 1,5 млн рублей задержан старший инспектор ГУФСИН

26 декабря 2018 23:19
332
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.

"В Самаре с поличным при получении взятки в 1,5 млн рублей задержан ст.инспектор ГУФСИН Белевитин (сын заместителя начальника ГУФСИН Самарской области)", - написал Александр Хинштейн в Твиттере. 
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Комментарии



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