В Самаре преступная группа обманула страховые компании на 3,7 млн рублей

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Известно, что 41-летний житель Самары давал участникам организованной группы фальшивые справки о ДТП. По этим справкам граждане обращались в страховые компании за выплатами. Всего преступники собрали с четырех страховых компаний 3,7 млн рублей.Участникам группы предъявлено обвинение. У организатора группы арестован автомобиль Toyota RAV4 в счет возмещения причиненного ущерба.