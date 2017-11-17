В Самаре пресекли деятельность незаконного игорного клуба

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Сотрудники полиции в доме на улице Садовой в Самаре изъяли 15 единиц игрового оборудования, черновые записи, а также денежные средства в размере 14 тысяч рублей, предположительно, полученные противоправным путем.Установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.