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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре пресекли деятельность незаконного игорного клуба

17 ноября 2017 13:50
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В Самаре пресекли деятельность незаконного игорного клуба За организацию задержана безработная женщина.
За организацию задержана безработная женщина.

Сотрудники полиции в доме на улице Садовой в Самаре изъяли 15 единиц игрового оборудования, черновые записи, а также денежные средства в размере 14 тысяч рублей, предположительно, полученные противоправным путем.
Установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.

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