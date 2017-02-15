В Самаре пресечена деятельность закладчика наркотика, работающего на сбытчиков запрещенных веществ

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Общественной организацией по результатам рейда на территории гаражного массива по ул. Ново-Садовой напротив дома №13 была обнаружена надпись с указанием названия магазина: «Пекарня ДЖО» в приложении «телеграмм». Прокуратура района незамедлительно направила сведения в районный отдел полиции. В результате в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к сбыту наркотического средства.Отделом полиции Самары в отношении закладчика наркотика, работающего на сбытчиков запрещенных веществ бесконтактным способом, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выявление иных лиц, причастных к совершению преступления.Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Октябрьского района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.