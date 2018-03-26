В Самаре предъявлено обвинение врачу анестезиологу-реаниматологу по факту гибели 5-летнего мальчика

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Как сообщалось ранее, 23 июля 2017 года в одной из стоматологических клиник города Самары 5-летнему ребенку была начата процедура общего обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна. После введения нескольких медикаментозных препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался. По версии следствия, причиной смерти ребенка явилось повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото из открытых источников