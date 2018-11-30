В Самаре правоохранители задержали мужчину с героином

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Мужчину задержали около одного из домов по улице Ташкентской, где в ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили и изъяли у него пачку из-под сигарет, внутри которой находились два свертка с героином общей массой 8,64 грамма.По информации сотрудников полиции, он ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области