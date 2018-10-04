В Самаре полицейские пресекли деятельность трех незаконных игорных заведений

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Полицейские при силовой поддержке СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии провели оперативные мероприятия, в результате которых полученные сведения нашли свое подтверждение.На момент проверки полицейскими помещений, оборудованных под игорные клубы, в них находились игроки и работники заведений, которые были опрошены и дактилоскопированы. В ходе осмотров мест происшествий сотрудники полиции изъяли покерные фишки, колоды карт, мобильные телефоны, черновые записи и денежные средства, полученные противоправным путем.Правоохранителями установлены и задержаны 7 участников группы, которые по предварительному сговору осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр. Предполагаемым организатором противоправной деятельности является 36-летний житель Самары.На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СК России по Самарской области в отношении группы лиц возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», которые впоследствии были объединены в одно производство. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области