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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре полицейские и прокуратура проводят проверку по поводу избиения пассажира в автобусе

31 мая 2017 22:12
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В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося.
Вчера, 30 мая, около 12.00 сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находившиеся на маршруте патрулирования в районе перекрестка улиц Карбышева и Аэродромной, заметили нескольких человек, которые шумно себя вели, громко кричали и размахивали руками.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в 13.00 полицейские доставили участников конфликта – мужчину 1964 года рождения, водителя 1961 года рождения и кондуктора маршрутного автобуса 1964 года рождения – в отдел полиции Советского района города Самары. После письменного опроса, около 16 часов, доставленные были отпущены.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Прокуратура Самарской области также организована проверка информации, о нанесении пенсионеру побоев кондуктором и водителем автобуса.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Комментарии



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31 мая 2017  22:12
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося.
В Самаре полицейские и прокуратура проводят проверку по поводу избиения пассажира в автобусе
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