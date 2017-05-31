В Самаре полицейские и прокуратура проводят проверку по поводу избиения пассажира в автобусе

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Для выяснения обстоятельств произошедшего в 13.00 полицейские доставили участников конфликта – мужчину 1964 года рождения, водителя 1961 года рождения и кондуктора маршрутного автобуса 1964 года рождения – в отдел полиции Советского района города Самары. После письменного опроса, около 16 часов, доставленные были отпущены.В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.