В Самаре полицейские и прокуратура проводят проверку по поводу избиения пассажира в автобусе
31 мая 2017 22:12
77
Для выяснения обстоятельств произошедшего в 13.00 полицейские доставили участников конфликта – мужчину 1964 года рождения, водителя 1961 года рождения и кондуктора маршрутного автобуса 1964 года рождения – в отдел полиции Советского района города Самары. После письменного опроса, около 16 часов, доставленные были отпущены.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Прокуратура Самарской области также организована проверка информации, о нанесении пенсионеру побоев кондуктором и водителем автобуса.
По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 мая 2017 22:12
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. Закон
77
31 мая 2017 20:41
К указанной работе, в соответствии с законом, должны допускаться только лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение. Закон
130
31 мая 2017 18:37
Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
122
31 мая 2017 18:36
Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и штрафом в доход государства каждому по 1 миллиону 235 тысячи рублей. Закон
147
31 мая 2017 17:17
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона... Закон
109
31 мая 2017 15:50
Участок был огорожен изгородью, имелась будка для охраны, шлагбаум. Закон
177
31 мая 2017 09:38
Судебные приставы помогли взыскательнице получить ключи. Закон
165
Происшествия
31 мая 2017 17:18
Как было установлено, ранее 38-летняя швея одного из частных предприятий ранее уже была судима за кражу. Вину свою она признала, однако призналась - похищенный... Происшествия
105
31 мая 2017 15:22
По статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Похищенное средство связи возвращено законному владельцу, а деньги потрачены подозреваемым на спиртное. Происшествия
146
31 мая 2017 14:44
Возбуждено уголовное дело. По данным оперативников,он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Происшествия
137
Криминал
31 мая 2017 14:00
Инцидент произошел во время ссоры родственников. Криминал
182
31 мая 2017 12:57
Там он провел более 5 часов. Криминал
1638
31 мая 2017 12:25
Полученные деньги мошенники перечисляли на счета организатора группы, отбывающего наказание. Криминал
164
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
297
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1200
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
723
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1441
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1529
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1728
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1577
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1237
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
800
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1130
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2411
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3399
Мероприятия