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В Самаре пойдут под суд пособники и подстрекатели к причинению тяжкого вреда здоровью человека

15 июня 2018 14:43
Третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Гафурова и Игоря Семина, обвиняемых в совершении преступления по статье "Пособничество и подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, по найму, путем подкупа".

В апреле 2016 года Гафуров по договоренности с заказчиком предложил Семину подыскать исполнителя в причинении тяжких телесных повреждений местному жителю, 1966 года рождения, за денежное вознаграждение в сумме не менее 110 тысяч рублей. Семин согласился и привлек к совершению преступления своего знакомого, который 29 апреля 2016 года совместно с двумя другими мужчинами причинили телесные повреждения указанному 50-летнему местному жителю. В тот же день потерпевший был госпитализирован и ему была оказана своевременная медицинская помощь.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в федеральный суд Железнодорожного района города Самары Самарской области для рассмотрения по существу.

В отношении злоумышленников, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ уголовные дела выделены в отдельные производства, предварительное расследование по которым продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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Комментарии



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