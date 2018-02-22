В Самаре под суд пойдут создатели финансовой пирамиды, похитившие многомиллионные вклады граждан
22 февраля 2018 17:49
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В августе 2012 года супруги вместе с неустановленными следствием лицами разработали преступную схему хищения средств граждан. Получив мошенническим путем в своё распоряжение факсимиле подписи директора, учредительные документы и печать ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», они от имени этой фирмы организовали прием средств от населения по договорам займа. Фактически же компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.
Впоследствии супруги зарегистрировали на подставное лицо общество со схожим названием «Бизнес Консалт Инвест» и продолжили мошенническую деятельность.
Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал. Предприниматели распространяли рекламу в средствах массовой информации, сообщая недостоверные сведения о продолжительной работе компании, положительной репутации и обширной географии деятельности.
В период с мая августа 2012 года по январь 2015 года в финансовую пирамиду вложили средства свыше 100 человек. Часть полученных денег участники тратили на выплаты ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные деньги забирали себе. За время работы пирамиды ее создатели похитили свыше 25 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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