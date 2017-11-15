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В Самаре под суд пойдет убийца пожилых женщин

15 ноября 2017 00:35
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37-летний житель соседней республики обвиняется в разбое и убийствах.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя соседней Республики. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Убийство двух или более лиц, сопряженное с разбоем" и трех преступлений по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

По версии следствия, обвиняемый имеет пагубное пристрастие к употреблению наркотических средств. С осени 2016 года злоумышленник, являясь гражданином соседней Республики, находясь на территории РФ, решил избрать источником материального обогащения совершение разбойных нападений на женщин, с целью хищения принадлежащего им имущества.

Так, 6 марта 2017 года "гость", находясь около одного из магазинов на улице Максима Горького в городе Ярцево Смоленской области, увидел ранее незнакомую ему 57-летнюю женщину. Он проследовал за женщиной до ее квартиры, дождался, когда она зайдет в помещение, а затем постучал во входную дверь. В ходе общения он ввел женщину в заблуждение относительно цели своего визита и прошел в квартиру, где нанес потерпевшей не менее 10 ударов тяжелым предметом по голове, а потом ножом - не менее 3 ударов в область шеи. От полученных повреждений женщина скончалась. После убийства злоумышленник похитил имущество потерпевшей на общую сумму не более 11 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

19 марта 2017 года он прибыл в Самару, где в соответствии с ранее разработанным планом, проник в дом к ранее незнакомой 64-летней женщине, проживающей в Советском районе города, где задушил ее, похитил имущество на общую сумму не более 7 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Через несколько дней, он же совершил убийство 67-летней женщины, проживающей в Железнодорожном районе Самары, и похитил ее имущество на общую сумму не более 52 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Самарский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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