В Самаре под суд пойдет убийца пожилых женщин
15 ноября 2017 00:35
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По версии следствия, обвиняемый имеет пагубное пристрастие к употреблению наркотических средств. С осени 2016 года злоумышленник, являясь гражданином соседней Республики, находясь на территории РФ, решил избрать источником материального обогащения совершение разбойных нападений на женщин, с целью хищения принадлежащего им имущества.
Так, 6 марта 2017 года "гость", находясь около одного из магазинов на улице Максима Горького в городе Ярцево Смоленской области, увидел ранее незнакомую ему 57-летнюю женщину. Он проследовал за женщиной до ее квартиры, дождался, когда она зайдет в помещение, а затем постучал во входную дверь. В ходе общения он ввел женщину в заблуждение относительно цели своего визита и прошел в квартиру, где нанес потерпевшей не менее 10 ударов тяжелым предметом по голове, а потом ножом - не менее 3 ударов в область шеи. От полученных повреждений женщина скончалась. После убийства злоумышленник похитил имущество потерпевшей на общую сумму не более 11 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.
19 марта 2017 года он прибыл в Самару, где в соответствии с ранее разработанным планом, проник в дом к ранее незнакомой 64-летней женщине, проживающей в Советском районе города, где задушил ее, похитил имущество на общую сумму не более 7 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Через несколько дней, он же совершил убийство 67-летней женщины, проживающей в Железнодорожном районе Самары, и похитил ее имущество на общую сумму не более 52 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Самарский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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