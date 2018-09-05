В Самаре перенесли оглашение приговора для экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой
5 сентября 2018 16:32
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Любовь Картамышева была задержана в августе прошлого года. По версии следствия, она получила 800 тысяч рублей за перевод в гимназию №1 двоих детей. Защита Картамышевой с доводами обвинения не согласна и настаивает на оправдании, так как деньги она использовала не для личного обогащения, а для ремонта школы, передает trkterra.ru.
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