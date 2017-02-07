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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре перед судом предстанет группа «черных риэлторов»

7 февраля 2017 16:26
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Они обвиняются в мошенничествах, убийстве и других преступлениях.
Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Цаплиной, Светланы Кремневой, Александра Максименко, Светланы Ледовских, Никиты Дрокова и Юрия Пятерикова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении шести преступлений по статьям "Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", "Похищение паспорта", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление" и "Умышленное повреждение чужого имущества".

По версии следствия, примерно в конце лета - начале осени 2015 года к Цаплиной, которая занималась оказанием риэлтерских услуг населению, обратилась в частном порядке ранее ей знакомая 51-летняя женщина, с просьбой подыскать ей арендаторов для проживания в однокомнатной квартире, находящейся в ее собственности. Цаплина нашла арендаторов и в последующем передавала женщине ежемесячно в качестве посредника арендную плату в виде денежных средств в сумме 12 тысяч рублей. Через некоторое время Цаплина решила завладеть указанной квартирой, рыночная стоимость которой была примерно в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей. Кроме того Цаплина, в процессе общения с женщиной, узнала, что у нее в собственности находится еще одна однокомнатная квартира, среднерыночной стоимостью более 1 миллиона 900 тысяч рублей и частный дом, с земельным участком, среднерыночной стоимостью более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

После этого Цаплина разработала преступный план, к реализации которого привлекла своих знакомых Кремневу, Ледовских и Максименко. Для оформления документов по продаже имущества указанной женщины, Цаплина похитила ее паспорт, а затем в этот паспорт была вклеена фотография Ледовских, которая впоследствии участвовала в оформлении документов по купле - продажи однокомнатной квартиры в качестве продавца.

Так, в декабре 2015 года была продана одна квартира потерпевшей за 1 миллион 200 тысяч рублей. А в начале 2016 года на Максименко по поддельному паспорту были оформлены у нотариуса доверенности, на продажу остального имущества потерпевшей. Однако по независящим от воли обвиняемых обстоятельствам, государственная регистрация приобретения права собственности на вторую однокомнатную квартиру другим гражданином была приостановлена, в связи с не предоставлением оригиналов ряда документов, а также возникшими сомнениями в подлинности паспорта, но Цаплина успела получить от гражданина денежные средства по договору купли – продажи квартиры в размере 900 тысяч рублей, которые по своему усмотрению разделила между соучастниками преступления. Переоформить право собственности на дом с земельным участком злоумышленники также не успели, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С целью скрыть ранее совершенные мошенничества с имуществом и избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, Цаплина решила убить потерпевшую и привлекла в качестве исполнителя своего знакомого – Дрокова, пообещав ему денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Дроков, в свою очередь вступил в сговор на убийство еще и с Пятериковым. В начале февраля 2016 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, вывезли потерпевшую на автомашине в Красноармейский район, где "произвели несколько выстрелов в область головы и туловища из травматического пистолета марки «ИЖ-79-9Т, а затем задушили, причинив женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью".

6 февраля 2016 года сын потерпевшей обратился в правоохранительные органы заявлением о розыске. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В результате грамотно спланированных и своевременно проведенных оперативно - розыскных мероприятий, удалось установить лиц, причастных к совершению убийства. Следователями незамедлительно были задержаны Дроков и Пятериков. В ходе дальнейшего расследования были установлены и задержаны и другие участники преступной деятельности. По уголовному делу проведен большой объем следственных действий: более 100 допросов, 30 экспертиз, 15 осмотров и обысков. Уголовное дело насчитывает 12 томов.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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